Creche em Samambaia Norte (DF) é furtada quatro vezes em apenas uma semana

Uma creche em Samambaia Norte (DF) foi alvo de quatro furtos em uma semana. As câmeras de segurança registraram os criminosos levando itens como cobertores e alimentos. A diretora relatou que as invasões ocorreram durante a noite e madrugada.



Apesar da estrutura de segurança com câmeras e alarmes, os ladrões conseguiram entrar diversas vezes. "Levaram quase 200 kg de carne. É uma sensação de indignação", disse a diretora. O Instituto Mãos Solidárias está reforçando a segurança do local antes do retorno das crianças em 29 de julho.



