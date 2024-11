Criança atingida por tiro na cabeça continua com quadro de saúde delicado O menino estava com familiares em um bar do Riacho Fundo II, no último domingo (13), quando um homem efetuou vários disparos

Balanço Geral DF|Do R7 16/10/2024 - 15h51 (Atualizado em 16/10/2024 - 15h51 ) twitter

