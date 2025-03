Criança tem ferimentos leves após ser atingida por portão de 400 kg no Lago Norte

Um portão pesando 400 kg falhou e caiu em cima de uma criança de sete anos no Lago Norte. Câmeras de segurança registraram o acidente, que deixou Sophia Gabriele Bandeira apenas com ferimentos leves. Devido uma placa de concreto que amortizou a queda do portão, a jovem conseguiu se recuperar de forma rápida.



A família está providenciando a manutenção do portão, e o incidente ressalta a necessidade de cuidado constante com a infraestrutura das residências na região. A orientação é realizar manutenções preventivas, e acionar um profissional caso o estrutura do portão ou dos trilhos apresente qualquer tipo de problema.



