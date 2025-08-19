Crianças são resgatadas no DF após serem mantidas em cárcere privado pelo pai

A Polícia Militar resgatou quatro crianças que eram mantidas em cárcere privado pelo pai em Samambaia Norte (DF). A ação foi iniciada após a mãe das crianças informar à polícia que havia sido expulsa de casa.



Ao chegar, os agentes encontraram o pai em estado de agitação, recusando-se a liberar os filhos. Com apoio do Bope, a negociação durou uma hora e meia, resultando na liberação das crianças sem ferimentos. O homem foi preso e deverá responder por cárcere privado e violência doméstica.



