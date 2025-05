Cruzeiro vence o Flamengo por 2 a 1 em duelo emocionante no Mineirão

O Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (4) em uma partida eletrizante do Brasileirão, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Os gols foram marcados por Caio Jorge, Gabigol e Arrascaeta, em um confronto que prendeu a atenção dos torcedores do início ao fim.



Além da emoção dentro do campo, o goleiro Cássio, do Cruzeiro, surpreendeu ao presentear a equipe da RECORD com uma camisa após a partida.



Durante a cobertura, a equipe da RECORD também mergulhou na atmosfera vibrante da capital mineira, acompanhando de perto a paixão da torcida cruzeirense e aproveitando a rica culinária local. Com estádio lotado e clima de festa, a vitória representou um momento marcante no Brasileirão.



