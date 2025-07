Curso capacita entregadores de bicicleta para garantir segurança no trânsito em Brasília

Um curso gratuito foi realizado no Parque do Bosque do Sudoeste, em Brasília , para capacitar entregadores que utilizam bicicletas. A iniciativa foi promovida pela Associação dos Trabalhadores por Aplicativo e Motociclistas e abordou temas como segurança no trânsito.



O gerente de segurança viária destacou a importância da formação para a conscientização e redução de acidentes. "Formamos cerca de 150 entregadores sem registros de incidentes nas últimas edições", afirmou.



