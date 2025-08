Curso da Polícia Civil do Distrito Federal está entre os mais duros do país

O 6º Curso de Operações Estáticas Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal formou 18 policiais de um total de 40 participantes. O curso, considerado um dos mais duros e exigentes do país, durou mais de dois meses e incluiu treinamento em resgate de reféns, combate em ambientes confinados, incursões em áreas de risco e outras operações críticas.



Entre os formandos estão 15 policiais do DF, dois do Pará e um do Amazonas. A formatura ocorreu na terça-feira (5), na Base de Operações Aéreas da Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil.



