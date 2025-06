Curto-circuito em carregador de celular provoca incêndio em casa na Fercal (DF)

Na comunidade Bananal, localizada na região administrativa da Fercal (DF), um incêndio destruiu uma casa, possivelmente causado por um curto-circuito no carregador de um celular. A moradora contou que sua filha enviou uma chamada de vídeo pedindo ajuda enquanto o incêndio se alastrava.



Com a chegada dos vizinhos, uma corrente humana foi formada para tentar conter as chamas até a chegada dos bombeiros. A estrutura da casa foi seriamente danificada, com desabamentos e perda de muitos pertences.



A família está contando com o apoio da comunidade para reconstruir seu lar. A mulher expressou gratidão pela vida dos familiares e destacou a importância da solidariedade dos vizinhos naquele momento crítico.



