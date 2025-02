Daniel Guerreiro é considerado maior artilheiro do Paranoá durante Candangão BRB 2025

O Candangão BRB 2025 já teve 34 gols em sete rodadas. Daniel Guerreiro, atacante do Paranoá, é destaque com dois gols e busca levar o clube a novos títulos. Com 31 anos, Daniel é conhecido como "Guerreiro" por sua dedicação e história no futebol. A equipe marcou 11 gols nesta edição. Daniel falou sobre seu estilo de jogo: "Gosto mais da correria, não tem bola perdida".



