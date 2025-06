Defensoria Pública do DF amplia atendimento em casos de pensão alimentícia

O número de atendimentos pela Defensoria Pública do Distrito Federal aumentou de 8 mil para mais de 47 mil casos, principalmente relacionados à pensão alimentícia. Juci Leia, enfrentando dificuldades com o ex-marido sobre o valor da pensão, foi uma das mais de 10 mil mulheres que buscaram ajuda este ano.



Com o novo sistema de registro, a Defensoria facilitou a contabilização dos atendimentos, permitindo acordos rápidos e gratuitos, evitando a justiça. "Foi muito rápido, fizemos um pré-acordo", relata Juci Leia.



