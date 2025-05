Defesa Civil inicia desocupação de área de risco no Setor de Inflamáveis (DF)

A Defesa Civil iniciou a desocupação de uma área no Setor de Inflamáveis (DF) devido aos riscos causados pela proximidade de depósitos e linha férrea. Em setembro do ano passado, ocupantes irregulares receberam 40 notificações para desocupar a área. Após alinhamento entre os órgãos competentes, a operação começou nesta segunda-feira (5), com tensão entre os envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!