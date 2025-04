Delegado revela detalhes da investigação sobre homem esquartejado no DF

Um homem de 56 anos foi brutalmente assassinado no Riacho Fundo, no Distrito Federal, e teve o corpo esquartejado e jogado em um container. Dois homens, Augusto, de 23 anos, e Gerson, conhecido como Paraíba, de 53 anos, foram presos em flagrante e autuados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.



Segundo a Polícia Civil, uma das motivações do crime foi uma desavença antiga entre o Paraíba e a vítima. Além disso, no dia do crime, que aconteceu no apartamento em que Augusto morava, ele e a vítima teriam discutido, o que deu início às agressões. "O Sidney teria feito um convite ao Augusto, que ele entendeu como uma ordem", explicou o delegado responsável.



O Paraíba esfaqueou a vítima após o início da briga, conforme detalhou o delegado. Ambos os suspeitos têm histórias de problemas pessoais e dependência química, fatores que contribuíram para a tragédia. A Polícia segue investigando para completar o caso.



