Desafio no Lago Paranoá, em Brasília, destaca força da paracanoagem brasileira

O Lago Paranoá foi palco de uma demonstração de paracanoagem, modalidade que cresce e se fortalece no cenário esportivo brasileiro. No evento, o paratleta Oscar Filho enfrentou o apresentador Manoel de Oliveira em uma prova simbólica que evidenciou a técnica, o preparo físico e a importância da inclusão no esporte.



A campeã mundial Andréa Pontes esteve presente para explicar as principais diferenças entre a canoagem e a paracanoagem, destacando as adaptações feitas para garantir desempenho e segurança a atletas com deficiência. Antes da largada, orientações sobre o uso adequado dos equipamentos e procedimentos de segurança reforçaram o aspecto técnico da competição.



Apesar de ser uma experiência recreativa, a prova foi levada a sério: o treinador avaliou a performance do apresentador com nota 7, enquanto Oscar atribuiu uma nota 8. Mais do que uma disputa, o evento reforçou a visibilidade da paracanoagem e a importância de valorizar os para-atletas que representam o Brasil com dedicação e excelência.



