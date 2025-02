Desaparecimento de Yanara Lima: família busca respostas e justiça após 9 anos

Uma família ainda busca por respostas após o desaparecimento de uma jovem, em 20 de fevereiro de 2016, em São Sebastião. Yanara Lima desapareceu ao sair para um encontro no Plano Piloto. Sua mãe relata a angústia pela falta de respostas e falhas na investigação, como o sumiço de provas dentro da delegacia. Uma mochila com pertences da jovem, incluindo roupas molhadas e sua identidade, foi encontrada, mas perdida pela polícia antes da perícia.



Após anos de investigações e sem novas pistas, o caso foi arquivado em agosto de 2024. A Polícia Civil do Distrito Federal afirma que mais de 40 pessoas foram ouvidas, mas sem avanço significativo. O caso será reaberto apenas se novas evidências surgirem. A mãe de Yanara pede por justiça e quer saber se a filha está viva ou morta.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!