Desocupação de terreno no Noroeste, em Brasília, gera conflito entre polícia e indígenas

Uma operação de desocupação de um terreno no Noroeste, em Brasília, gerou confronto com manifestantes indígenas, que lançaram pedras contra policiais militares. Durante a ação, que buscava cumprir uma decisão judicial, polícia tentou negociar pacificamente e solicitou a remoção de estruturas improvisadas. Apesar dos conflitos, a Terracap conseguiu derrubar a construção na área sem registro de feridos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!