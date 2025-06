Detido por tráfico no DF já cumpria prisão domiciliar por roubo e violência doméstica

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação no bairro Arapoanga, em Planaltina (DF), visando combater o tráfico de drogas na área central de Brasília . A ação resultou na prisão de um homem de 29 anos, encontrado com uma metralhadora artesanal, meio quilo de maconha e várias porções de cocaína.



Ele já cumpria prisão domiciliar por roubo e violência doméstica. Durante a operação, também foram apreendidas munições de calibre 9 mm e uma balança de precisão. Uma mulher que estava com ele foi detida, ouvida e liberada. A polícia segue nas investigações buscando identificar outros possíveis envolvidos na atividade criminosa.



