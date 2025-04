Detran multa 18 motociclistas no Distrito Federal por irregularidades no escapamento Multa para quem dirige veículo com escapamento irregular é de R$ 192, além de 5 pontos na carteira e retenção do veículo

Balanço Geral DF|Do R7 09/04/2025 - 14h33 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share