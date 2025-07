Detran realiza operação no DF e multa mais de 30 motociclistas por irregularidades

O Detran realizou uma operação para recolher motos com equipamentos irregulares. Durante a ação, 20 motociclistas foram multados por essa irregularidade. Além disso, 10 condutores foram flagrados sem habilitação, sendo que seis deles trabalham com entregas de mercadorias. Ao todo, ocorreram 150 abordagens e duas multas por embriaguez, entre outros flagrantes variados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!