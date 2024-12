Detran reforça atendimento ao cidadão em oito unidades do Distrito Federal

O Detran reforçou o atendimento ao cidadão em oito unidades do órgão no Distrito Federal. A mudança ocorre um mês após o furto de cabos de energia elétrica que interrompeu a prestação de serviços no Shopping Popular, crime que danificou todos os equipamentos. Nesse tempo, os trabalhos se concentraram no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek.