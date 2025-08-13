Detran suspende 724 carteiras de habilitação durante operação no Distrito Federal

O Detran do Distrito Federal publicou a suspensão de carteiras de habilitação para 724 motoristas. A maioria teve o direito de dirigir revogado por ser flagrada sob influência de álcool.



Os condutores têm direito a recurso, mas após esgotados todos os meios administrativos, a aplicação da penalidade se torna pública. A suspensão pode durar até 12 meses. O Detran recomenda que motoristas verifiquem suas situações no Diário Oficial do Distrito Federal.



