Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Detran suspende 724 carteiras de habilitação durante operação no Distrito Federal

Condutores têm direito a recurso, mas após esgotados os meios administrativos, a aplicação da penalidade se torna pública

Balanço Geral DF|Do R7

O Detran do Distrito Federal publicou a suspensão de carteiras de habilitação para 724 motoristas. A maioria teve o direito de dirigir revogado por ser flagrada sob influência de álcool.

Os condutores têm direito a recurso, mas após esgotados todos os meios administrativos, a aplicação da penalidade se torna pública. A suspensão pode durar até 12 meses. O Detran recomenda que motoristas verifiquem suas situações no Diário Oficial do Distrito Federal.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito)
  • Distrito Federal
  • PlayPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.