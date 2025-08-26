DF registra aumento de 135% em chamados para retirada de enxames de abelhas

O Distrito Federal tem enfrentado um crescimento expressivo nas ocorrências envolvendo abelhas. Somente nesta segunda-feira (25), foram registrados três chamados para retirada de enxames. De janeiro a agosto, o Corpo de Bombeiros contabilizou 4.671 ocorrências, número que representa um aumento de mais de 135% em comparação ao mesmo período do ano passado.



Segundo especialistas, o período de seca e a divisão natural das colônias explicam parte desse aumento. O apicultor José Serafim acrescenta que as queimadas forçam os insetos a deixarem seus habitats em áreas de mata, migrando para regiões urbanas.



As autoridades recomendam que, ao avistar um enxame, a população não tente se aproximar nem removê-lo por conta própria, devendo acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros.



