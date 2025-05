Dia D de vacinação contra a gripe no DF tem mais de 100 pontos de imunização abertos até 17h

No Dia D da vacinação contra a gripe, mais de 100 postos de saúde estão abertos no Distrito Federal. A campanha acontece em todo o Brasil. Em Brasília, um posto de saúde na quadra 612 da Asa Sul registrou movimento intenso, com filas para imunização.



O governo federal investiu R$ 100 milhões na campanha nacional e disponibilizou mais de 200 mil doses na capital. Grupos prioritários incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde e professores.



O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou a meta de vacinar 81 milhões de pessoas e destacou que a vacinação permanecerá disponível nas unidades básicas após o Dia D. Informações sobre locais de vacinação estão no site da Secretaria de Saúde do DF.



