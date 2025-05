Dia do Hambúrguer: chef dá dicas de como deixar lanches mais saborosos

No Dia Mundial do Hambúrguer, uma hamburgueria celebra a data com três tipos especiais de lanches: carne e queijo, trufado e carne com bacon. Estes hambúrgueres são preparados na parrilla, o que confere um sabor diferenciado, destacando a preocupação com carnes frescas.



Paulo Aires, chef da casa, menciona que o fogo e a brasa enriquecem o sabor, e ele mesmo consome hambúrgueres frequentemente, ressaltando a atração emocional que o prato pode gerar nos clientes.



