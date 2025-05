Dia Nacional do Café: Brasil consome 800 milhões de xícaras por dia

Neste sábado, 24 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Café. O Brasil consome 800 milhões de xícaras por dia e a bebida é a segunda mais consumida no mundo. Em uma cafeteria na Asa Norte, em Brasília, Marcelo Ribeiro, torrador de café e barista, explica como o café é transformado desde o grão até a bebida. "O café passa por secagem, fermentação e torra, entre outros processos", destaca. Foram apresentados métodos de preparo como o coado e a prensa francesa, cada um resultando em sabores e aparências distintas.



