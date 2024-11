Distritais aprovam crédito de R$ 200 milhões para o transporte público do DF

Os deputados distritais aprovaram crédito suplementar de R$ 200 milhões para o transporte público do Distrito Federal. O recurso deriva do excesso de arrecadação que o Governo do Distrito Federal recolheu no ano de 2024. Além de evitar o aumento no preço das passagens, o dinheiro proporcionará manutenção do transporte da capital do país. Os deputados aprovaram, também, um suplemento de aproximadamente R$ 9 milhões para a Saúde do DF.