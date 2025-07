Distrito Federal enfrenta 82 dias sem chuva com umidade em alerta amarelo

O Distrito Federal completou 82 dias sem chuvas nesta terça-feira (22), sendo a última precipitação registrada em Águas Emendadas em 1º de maio. Com o inverno iniciado em 20 de junho, que vai até 20 de setembro, a meteorologista Daise Moraes, do Inmet, destacou que a umidade do ar está variando entre 25% e 30%, colocando a região em alerta amarelo. Segundo ela, "não há previsão de chuva nos próximos dias até meados de agosto". Os primeiros sinais de chuva são esperados apenas para setembro.



