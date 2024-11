Divisa com Goiás: homem morre após carro bater de frente com carreta O acidente ocorreu na GO-436, na altura do KM 13. A pista precisou ser fechada por um tempo para retirada dos destroços dos veículos

Balanço Geral DF|Do R7 09/11/2024 - 18h23 (Atualizado em 09/11/2024 - 18h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share