Do alto de Brasília, apresentador anuncia Capital x Botafogo na Arena BRB Mané Garrincha

O apresentador Manoel de Oliveira realizou seu primeiro voo no helicóptero da RECORD a partir do Aeroporto Internacional de Brasília . Durante o percurso, ele sobrevoou a Arena BRB Mané Garrincha, que será palco do jogo entre Capital e Botafogo pela terceira fase da Copa do Brasil, no próximo dia 22 de maio, às 21h30.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!