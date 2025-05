Dois policiais militares morrem em acidente após carro bater em árvore no DF

Dois policiais militares em formação morreram após o carro em que estavam colidir com uma árvore na noite desta sexta-feira (2), no Setor de Clubes Sul, em Brasília. Lucas Souza Diniz teve uma parada cardiorrespiratória no local, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Já Rafael Basílio Arnold dos Santos morreu no hospital.



Outras três pessoas, incluindo uma mulher em estado grave, foram encaminhadas ao Hospital de Base e um hospital particular. As vítimas estavam retornando de uma festa de formatura da Polícia Militar do Distrito Federal. As causas do acidente estão sob investigação pela Polícia Civil.



