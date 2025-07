Dono alega legítima defesa após matar homem que invadiu restaurante em Brasília

Uma tentativa de assalto ocorreu na manhã desta segunda-feira (7) em um restaurante na quadra 112 da Asa Sul, em Brasília . O dono do local agiu em legítima defesa e atirou contra o suspeito, que morreu no local. A perícia já esteve no local e liberou a área.



O proprietário foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a entrada do homem, que poderia ser um ex-funcionário ou uma pessoa em situação de rua. Câmeras de segurança registraram o ocorrido e o proprietário teria utilizado uma arma calibre 32 durante a reação ao invasor.



