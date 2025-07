Donos de chácaras do DF tem prejuízo superior a R$ 570 mil após golpes de mãe e filha

Mãe e filha foram presas preventivamente em Ceilândia (DF) sob suspeita de aplicar golpes em produtores rurais. As duas prometiam comprar terras, alegando que o dinheiro estava no exterior e exigiam taxas dos proprietários para liberar o valor.



Em alguns casos, enganavam corretores de imóveis que pagavam as taxas na esperança de receber comissões. A polícia identificou sete vítimas até agora, em locais como Brazlândia, Vicente Pires e Ceilândia, com um prejuízo total superior a R$ 570 mil, sendo uma única perda de R$ 320 mil.



As prisões ocorreram após mandados de busca e apreensão em suas residências, onde foram recolhidos materiais eletrônicos. Uma das golpistas tinha condenação anterior por estelionato e falsidade ideológica. Se condenadas, enfrentarão as mesmas acusações.



