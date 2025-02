Duas pessoas ficam feridas após acidente envolvendo cinco veículos

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo cinco veículos, na manhã desta quinta-feira (13), na saída sul de Brasília. As vítimas estavam dentro de uma van e foram levadas para o Hospital de Base, sem risco de morte. A colisão ocorreu perto da estação do BRT e resultou no bloqueio de três faixas. Todos os motoristas envolvidos não se feriram. O caminhão carregado com ferro não causou ferimentos graves, e o Corpo de Bombeiros atuou para remover óleo da pista, evitando novos acidentes.