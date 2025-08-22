Dupla é presa no Recanto das Emas com 35 quilos de maconha avaliada em R$ 1 milhão

Duas pessoas foram presas em flagrante com quase 35 quilos de uma espécie de maconha avaliada em R$ 1 milhão. Sete porções adicionais de skunk também foram apreendidas. A ocorrência foi no Recanto das Emas (DF). Os suspeitos tinham passagens pela polícia por roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas e foram encaminhados para a 27ª delegacia.



