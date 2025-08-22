Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Dupla é presa no Recanto das Emas com 35 quilos de maconha avaliada em R$ 1 milhão

Suspeitos tinham passagens por roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas e foram encaminhados para a delegacia

Balanço Geral DF|Do R7

Duas pessoas foram presas em flagrante com quase 35 quilos de uma espécie de maconha avaliada em R$ 1 milhão. Sete porções adicionais de skunk também foram apreendidas. A ocorrência foi no Recanto das Emas (DF). Os suspeitos tinham passagens pela polícia por roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas e foram encaminhados para a 27ª delegacia.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • PlayPlus
  • Polícia
  • Recanto das Emas
  • RecordPlus
  • Roubo
  • Tráfico de drogas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.