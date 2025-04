Duplo homicídio de mulheres no DF pode estar relacionados ao tráfico de drogas

No Distrito Federal, dois homicídios de mulheres foram registrados e podem estar relacionados ao tráfico de drogas. O primeiro ocorreu em Ceilândia e a vítima foi atendida no hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos.



Um suspeito está foragido e duas pessoas foram presas por terem ligação com o caso. A especulação é de que o crime envolveu um acerto de contas relacionado ao uso de PIX. No segundo caso, na região do Guará, o corpo da vítima foi achado próximo ao trilho do trem, com sinais de violência. Suspeita-se que o crime tenha sido cometido por outra mulher.



