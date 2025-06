Durante protesto de professores em greve, PM libera vias na Praça do Buriti

A greve dos professores em Brasília continua, com manifestantes bloqueando vias em frente ao Palácio do Buriti. A Polícia Militar acompanha a situação e conseguiu liberar parte da pista.



Os docentes, que buscam um reajuste salarial de 19.8% e outras demandas, decidiram em assembleia manter a paralisação iniciada em 2 de junho. Cerca de 15% das escolas estão totalmente paradas, segundo a Secretaria de Educação. O Ministério Público atua como mediador nas negociações com o governo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!