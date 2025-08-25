‘É um verdadeiro anjo’, diz mulher atacada por cães sobre homem que a salvou no DF

Cláudia Gomes, de 49 anos, reencontrou Rodrigo dos Anjos, o homem que a salvou de um ataque de cães em Ceilândia, no Distrito Federal. Durante o incidente, Rodrigo agiu rapidamente, usando o próprio carro para afastar os animais e acionando imediatamente ajuda médica.



Em um café com familiares, Cláudia expressou toda a sua gratidão: “É um verdadeiro anjo. Graças a ele e ao meu bom Deus estou aqui”. Rodrigo, por sua vez, destacou a importância de estender a mão ao próximo: “Ela é um ser humano como eu, não poderia deixar de ajudar”.



