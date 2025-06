Em assembleia geral, professores do Distrito Federal encerram greve após 23 dias

Os professores do Distrito Federal decidiram encerrar a greve de 23 dias após uma votação apertada na assembleia geral realizada na Funarte. As aulas serão retomadas já nesta quinta-feira (26). As negociações com o governo resultaram no aumento das titulações salariais, sendo 10% para especializações, 20% para mestrado e 30% para doutorado.



Além disso, 3.000 profissionais aprovados em concurso serão nomeados. Os docentes que participaram da greve terão seus pontos abonados, e as aulas serão repostas ainda neste semestre.



