Empresa cancela festa de casamento faltando 15 dias para o evento

Casais de Brasília enfrentam problemas com a empresa Débora D'Art Eventos, contratada para organizar seus casamentos e que não entregou os serviços prometidos. A noiva Joécia teve o contrato cancelado a poucos dias do evento e, mesmo após recorrer à Justiça, não conseguiu recuperar o dinheiro. Segundo ela, “foi desesperador”. Outro casal, Gabrielli e seu parceiro, enfrentou aumento nos preços acordados e teve que pagar multa para rescindir o contrato. Já Vanesa relatou problemas com a qualidade da comida em seu casamento, que resultou em convidados passando mal. A empresária responsável não foi localizada para comentar, e os casos agora estão na Justiça.



