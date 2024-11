Empresa fecha cratera que engoliu carro de idosa na 310 Norte

A cratera que engoliu o carro de uma mulher de 71 anos, na 310 Norte, está tapada. Apesar disso, a área está isolada. Isso porque o solo segue encharcado. Portanto, a finalização da obra só deve ocorrer quando o local estiver totalmente seco.



O buraco se abriu no chão durante um temporal, na tarde do último sábado (19), em um estacionamento. Não havia ocupantes no veículo e ninguém se feriu. Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento em que o veículo cai na cratera.