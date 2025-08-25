Logo R7.com
Empresário morre atropelado por motorista que fugiu em Taguatinga (DF)

Enio Barcelos sofreu traumatismo craniano e morreu no local; condutor foi identificado, mas está foragido

Balanço Geral DF|Do R7

Um empresário de 60 anos morreu após ser atropelado por um carro em alta velocidade em Taguatinga (DF). O motorista fugiu sem prestar socorro. O veículo foi apreendido pela Polícia Civil, e o condutor, já identificado, ainda está foragido.

Enio Barcelos estava a caminho de seu restaurante quando ocorreu o acidente, que o levou a sofrer traumatismo craniano e morrer no local. A polícia continua as investigações para localizar o motorista fugitivo.

