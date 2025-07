Empresários se mobilizam contra cobrança de estacionamento na Rodoviária do Plano Piloto

Os empresários do Setor de Diversões Sul, em Brasília, estão preocupados com a cobrança de estacionamento na Rodoviária do Plano Piloto cujos valores variam entre R$ 7 e R$ 12 por hora. A privatização dos estacionamentos tem gerado receio de redução no fluxo diário de cerca de 20 mil pessoas.



Comerciantes, como Cledson Prates e Anita Alves, relatam uma queda significativa no movimento e queixas dos clientes sobre os novos preços. William Rodrigues, proprietário de uma loja de informática, também aponta que a cobrança tornou inviável a permanência de clientes por longos períodos. A medida faz parte da concessão da rodoviária para a empresa Catedral.



