Energia Solidária: iniciativa leva energia solar a famílias do Sol Nascente

O Sol Nascente foi palco do lançamento do projeto Energia Solidária, que busca capacitar 1.300 jovens na instalação de placas fotovoltaicas. Cerca de mil famílias passarão a contar com kits solares em suas residências, promovendo economia significativa nas contas de energia elétrica e gás. "Famílias aqui vão economizar R$ 2.500 por ano, podendo investir em educação ou saúde", destacou o deputado federal Gilvan Máximo. O projeto ainda inclui o uso de um "ônibus inteligente" para minimizar despesas domésticas.



