Entenda os fatores que influenciam a alta nos preços dos ovos no mercado brasileiro

O preço da dúzia de ovos nos mercados brasileiros está entre R$ 26 a R$ 30 e tem surpreendido a população. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, essa alta se deve ao aumento do consumo de ovos, que têm substituído a carne bovina na dieta dos brasileiros, e ao encarecimento do milho, essencial na produção. Estima-se que até 2025 sejam produzidos quase 59 bilhões de ovos no Brasil. Apesar dos preços altos, a produção segue firme, e cada ovo passará a ter prazo de validade individualizado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!