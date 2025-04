Entregadores por aplicativo encerram paralisação no DF, mas pedem mudança nas tarifas

A paralisação dos entregadores por aplicativo ocorreu em todo o Brasil e teve adesão significativa no Distrito Federal, com cerca de 80% dos trabalhadores participando. As reivindicações incluem aumento da taxa mínima de entrega de R$ 6,50 para R$ 10,00 e o fim das rotas agrupadas.



Além disso, eles pedem a redução do limite de quilometragem para os "bike boys" de 5 km para 3 km, visando diminuir a exaustão. Uma reunião nacional está prevista para discutir a continuidade das ações. A categoria destaca que os custos operacionais são arcados pelos próprios trabalhadores.



