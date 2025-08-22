Esgotamento mental pode estar por trás de nova tendência de maquiagem, diz especialista

A nova tendência de maquiagem "tired girl" destaca olheiras e olhos fundos, refletindo uma resistência à cultura da perfeição. Segundo a neuropsicóloga Juliana Nebrim, essa estética pode estar ligada ao esgotamento mental da geração atual. O empresário Ricardo Maia ensina como aderir ao visual, que contrasta com maquiagens tradicionais. É importante considerar como seguir tendências afeta a identidade pessoal.



