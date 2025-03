Especialistas dão dicas sobre o que fazer quando anel fica preso no dedo

Nos primeiros dois meses de 2025, o Corpo de Bombeiros do DF atendeu 88 ocorrências de objetos presos ao corpo. Entre os mais comuns, estão os objetos como anel e aliança. Nesta semana, equipes foram acionadas para fazer a remoção segura de uma aliança presa no dedo de uma mulher.



Algumas técnicas e equipamentos, devem ser usadas apenas por profissionais. Apesar disso, ainda em casa a vítima pode tomar algumas providências que podem ajudar. A orientação principal é que, ao perceber o inchaço, a pessoa já remova o objeto, evitando que fique preso de vez. Especialista deu dicas ainda sobre como fazer a remoção com uma linha.