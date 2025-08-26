Especialistas debatem turismo verde e oportunidades econômicas no RECORD Talks

Nesta terça-feira (26), o evento RECORD Talks, em Brasília , promoveu discussões sobre os impactos das mudanças climáticas no desenvolvimento econômico e no turismo sustentável. Especialistas, incluindo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e representantes do Ministério do Turismo, participaram de diálogos sobre turismo verde e novas oportunidades econômicas.



Alunos do IDP tiveram a chance de interagir e fazer perguntas, enriquecendo o debate. O ministro Luís Roberto Barroso discutiu a modernização do judiciário em questões ambientais. O evento acontece como preparação para a COP30, que será sediada em novembro, em Belém.



