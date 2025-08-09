Espetáculo 'Ballet nas Alturas' desafia a gravidade na Asa Norte, em Brasília

O "Ballet nas Alturas" está em cartaz no Sesc da Asa Norte, integrando o 23º Fest Clown, um dos maiores festivais de palhaçaria da América Latina. Além do espetáculo de balé vertical, a programação inclui performances internacionais, como a do americano de highline e do peruano com espetáculos infantis.



O evento é gratuito e acontece em várias localidades de Brasília , oferecendo atrações para todas as idades, com destaque para o encerramento com a Companhia Variantede Brasília. As apresentações ocorrem até o final de semana com horários variados.



