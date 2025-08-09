Logo R7.com
Espetáculo 'Ballet nas Alturas' desafia a gravidade na Asa Norte, em Brasília

Além do espetáculo de balé vertical, a programação inclui performances internacionais; evento é gratuito

Balanço Geral DF|Do R7

O "Ballet nas Alturas" está em cartaz no Sesc da Asa Norte, integrando o 23º Fest Clown, um dos maiores festivais de palhaçaria da América Latina. Além do espetáculo de balé vertical, a programação inclui performances internacionais, como a do americano de highline e do peruano com espetáculos infantis.

O evento é gratuito e acontece em várias localidades de Brasília, oferecendo atrações para todas as idades, com destaque para o encerramento com a Companhia Variantede Brasília. As apresentações ocorrem até o final de semana com horários variados.

