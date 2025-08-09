Estádio Mané Garrincha recebe maior festival multiesportivo da América Latina

O evento Bop Games ocorre no Estádio Nacional Mané Garrincha com a participação de mais de 6 mil atletas. A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas compareçam. O evento conta com 32 modalidades esportivas diferentes e entrada gratuita mediante doação de um quilo de alimento.



O secretário de esportes do DF destacou a importância da inclusão social e o apoio governamental para eventos desse tipo na capital federal. Segundo o coordenador do evento, a entrada se dá por meio do site do Sympla, onde podem ser obtidas mais informações sobre as modalidades oferecidas.



