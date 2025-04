Estado de saúde de idosa piora após dois anos de espera por cirurgia de hérnia no DF

Uma mulher de 64 anos aguarda há dois anos por uma cirurgia para correção de hérnia abdominal. Recentemente, seu estado de saúde piorou, com perda significativa de líquido e dificuldade para andar.



Apesar das indicações médicas para cirurgia imediata, Maria José enfrenta obstáculos como falta de anestesistas e materiais nos hospitais de Sobradinho e no Hospital Universitário de Brasília .



A Secretaria de Saúde informou que ela foi internada em de abril, mas considerada não grave. A família continua buscando atendimento adequado enquanto ela aguarda consulta no Hospital Regional da Asa Norte.



